Live TMW Hellas Verona, Sammarco: "Dobbiamo onorare questo finale di stagione"

Diretta scritta su TUTTOmercatoWEB.com. Premi F5 per aggiornare!

20:19 - Paolo Sammarco, allenatore dell'Hellas Verona, ha parlato in conferenza stampa al termine della sfida contro la Juventus. TUTTOmercatoWEB.com vi riporta la conferenza stampa dell’allenatore in diretta.

Sarà questo il Verona fino a fine stagione?

"Dobbiamo onorare questo finale di stagione per noi, per la nostra gente e per la società".

C'è rammarico?

"Si c'è rammarico e questo resterà con noi per un po'. I ragazzi hanno fatto una prova d'orgoglio. Per quanto riguarda l'arbitro ci aspettiamo che ci trattino come tutti gli altri".

Sui tuoi ragazzi della primavera?

"Per i ragazzi della primavera sono molto felice. È grazie a Margiotta se sono arrivato qua. Sono contento di aver pareggiato qui contro una squadra fortissima e un tecnico formidabile come Spalletti".