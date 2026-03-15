Verona, Sammarco: "La salvezza dipende da noi, dobbiamo avere coraggio"

Paolo Sammarco, allenatore dell'Hellas Verona, è stato intervistato da Dazn nel pre-partita del match che i gialloblù giocheranno allo stadio Marcantonio Bentegodi contro il Genoa di Daniele De Rossi.

Il momento dell'Hellas Verona e il match di oggi.

"Avere fiducia nei propri mezzi è fondamentale e dobbiamo avere anche tanto coraggio contro un avversario che sta facendo bene".

La salvezza è ancora raggiungibile?

"Siamo ancora in ballo, noi ci dobbiamo concentrare una partita alla volta e dobbiamo vedere cosa fanno le altre. Ma tutto passa anche e soprattutto da ciò che faremo noi".