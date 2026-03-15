Verona, Sammarco: "La salvezza dipende da noi, dobbiamo avere coraggio"
TUTTO mercato WEB
Paolo Sammarco, allenatore dell'Hellas Verona, è stato intervistato da Dazn nel pre-partita del match che i gialloblù giocheranno allo stadio Marcantonio Bentegodi contro il Genoa di Daniele De Rossi.
Il momento dell'Hellas Verona e il match di oggi.
"Avere fiducia nei propri mezzi è fondamentale e dobbiamo avere anche tanto coraggio contro un avversario che sta facendo bene".
La salvezza è ancora raggiungibile?
"Siamo ancora in ballo, noi ci dobbiamo concentrare una partita alla volta e dobbiamo vedere cosa fanno le altre. Ma tutto passa anche e soprattutto da ciò che faremo noi".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Luca Calamai Inter furiosa. E’ uno scudetto avvelenato da Var e arbitri. Thuram in crisi, Chivu ha bisogno di Lautaro. Conte si gode il ritrovato De Bruyne e aspetta di decidere il futuro. Juve è Spalletti il futuro
Le più lette
1 Inter furiosa. E’ uno scudetto avvelenato da Var e arbitri. Thuram in crisi, Chivu ha bisogno di Lautaro. Conte si gode il ritrovato De Bruyne e aspetta di decidere il futuro. Juve è Spalletti il futuro
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile