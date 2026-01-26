Verona, Sarr: "Sono sempre pronto per dare una mano alla mia squadra"
E’ l’attaccante del Verona Sarr a rilasciare una breve dichiarazione ai microfoni di DAZN a ridosso del fischio d’inizio della gara tra gli scaligeri e l’Udinese: “Ogni calciatore vuole giocare per dare una mano alla propria squadra, io sono sempre stato pronto e so che devo fare la differenza anche se devo scendere in campo partendo dalla panchina”. Ecco le formazioni ufficiali:
HELLAS VERONA (3-5-2): Perilli; Slotsager, Nelsson, Ebosse; Lirola, Serdar, Gagliardini, Bernede, Bradaric; Sarr, Orban. A disposizione: Montipò, Toniolo, Oyegoke, Kastanos, Harroui, Niasse, Isaac, Fallou, De Battisti, Al Musrati, Vermesan. Allenatore: Paolo Zanetti
UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Bertola, Kristensen, Solet; Zanoli, Miller, Karlström, Ekkelenkamp, Zemura; Atta; Davis A disposizione: Nunziante, Padelli, Goglichidze, Lovric, Zarraga, Gueye, Bayo, Ehizibue, Arizala, Kabasele, Camara. Allenatore: Kosta Runjaic