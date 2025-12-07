Spezia, operazione riuscita per Sarr: per il portiere si prospettano 4-6 mesi di stop
Nella giornata di ieri il portiere Mouhamadou Fallou Sarr si è operato dopo la frattura con lussazione della caviglia destra accusata in allenamento nei giorni scorsi. Per il senegalese classe '97 dovrebbe restare fermo per 4-6 mesi chiudendo così in anticipi la stagione. Ma qualcosa di più se ne saprà nei prossimi giorni. Di seguito la nota del club ligure in merito all'operazione:
"Spezia Calcio comunica che il portiere aquilotto Mouhamadou Sarr è stato sottoposto questa mattina (ier NdR) a intervento chirurgico presso l’istituto Rizzoli di Bologna in seguito alla frattura con lussazione della caviglia destra riportata in allenamento il 2 dicembre scorso.
Il calciatore inizierà ora il percorso di recupero dedicato".
