Spezia, stagione praticamente finita per Sarr. In attesa del mercato viene promosso Guidi

La stagione di Mouhamadou Fallou Sarr è da considerarsi finita anzitempo dopo il grave infortunio – frattura con lussazione della caviglia – accusato in allenamento nei giorni scorsi. Il portiere sarà operato prossimamente a Bologna presso l’Istituto Ortopedico Rizzoli e solamente dopo si fisseranno i tempi precisi di recupero per rientrare in campo.

Le prime previsioni parlano però di 4-6 mesi di stop per lo sfortunato portiere – alle prese con l’ennesimo grave infortunio della sua carriera – che dunque potrebbe rientrare solo nella prossima stagione con il tecnico Roberto Donadoni che fino a gennaio avrà a disposizione Diego Mascardi e Leonardo Loria più eventuali elementi promossi dalla Primavera e aggregati alla prima squadra.

Secondo quanto riferito da Cittadellaspezia.it il prescelto per diventare il terzo portiere dovrebbe essere Sasha Guidi, classe 2008, che finora ha rivestito il ruolo di titolare nella Primavera allenata da Claudio Terzi. Il giovane portiere ha battuto la concorrenza dei colleghi Tommaso Altemura, classe 2009, e Diego Tortorella, classe 2007, che a turno hanno disputato qualche allenamento in prima squadra.