Verona, sfida salvezza con i cerotti: out in 7 (+1), Lirola subito nella mischia?

Paolo Zanetti studia la formazione del Verona in vista della sfida cruciale che i gialloblu affronteranno fra poche ore allo stadio Zini, contro la Cremonese. Un bel rebus, visto che alla già lunga lista di assenti si sono aggiunti all'ultimo due tasselli importanti come Nicolas Valentini e Moatasem Al-Musrati, entrambi fermati da un risentimento muscolare.

In infermeria c'erano già i vari Armel Bella-Kotchap, Martin Frese, Jean-Daniel Akpa Akpro, Rafik Belghali, Tomas Suslov. Ad essi si aggiunge lo squalificato Unai Nunez, che ha rimediato un giallo - da diffidato - nell'ultima gara contro il Torino. In difesa in particolare, oltre che sulle fasce, è emergenza vera per gli scaligeri, chiamati a gettare il cuore oltre l'ostacolo per una gara così delicata e importante.

Nelle ultime ore è arrivata l'ufficialità di Pol Lirola: il suo tesseramento dal Marsiglia è stato ufficializzato soltanto ieri, domenica 18 gennaio. Proprio l'esterno spagnolo potrebbe essere la sorpresa di formazione, magari già dal primo minuto. Sulla destra contro i granata è stato adattato in un ruolo per lui inedito Cheikh Niasse, peraltro uscito non al meglio dalla sfida. Resta da capire se Zanetti vorrà buttarlo subito nella mischia dal primo minuto o se vorrà intanto farlo partire dalla panchina. Pressoché certo invece il lancio dal primo minuto del giovane Tobias Slotsager. Con il Torino ha fatto l'esordio in Serie A giocando un secondo tempo di voglia e attenzione e potrebbe dunque arrivare anche la prima da titolare in massima serie.