Live TMW Verona, Slotsager: "Contento del debutto, ma non abbiamo fatto una bella gara"

È terminata la sfida allo stadio Bentegodi fra l'Hellas Verona ed il Bologna, con gli ospiti che si sono imposti 2-3 in una partita ricca di emozioni e gol. Fra i giocatori gialloblu interverrà a breve in conferenza stampa Tobias Slotsager.

Ore 21 inizia la conferenza stampa

Com'è andato il debutto in A? Siete tanti danesi in squadra, ti aiuta questo?

"Voglio solo parlare della partita, perché io non sono importante in questo momento. Sono molto contento per il debutto in A, ma la partita non è stata buona per noi. Abbiamo fatto male nel primo tempo, sui gol subiti. Nel secondo tempo abbiamo reagito, ma non è stato abbastanza".

Come si viene fuori da questo momento complicato?

"Non ho una soluzione adesso, ma la proviamo ogni giorno per migliorare le cose che facciamo male. Sono sicuro che ci salveremo. Ora è difficile per noi, dobbiamo essere al 100%. Non abbiamo giocato bene il primo tempo e loro hanno fatto 3 gol. E poi è stato difficile riprendersi e prendere punti".

Che emozioni hai provato a scendere in campo al Bentegodi?

"Sono molto contento e felice, anche se la partita non è andata bene la gara. Sono però felice di aver giocato e spero di farlo ancora".

Ora la Cremonese, dove vi giocate tuto.

"Lunedì sarà importante per noi, dobbiamo provare a prendere tre punti".

Te la sentiresti di giocare titolare lunedì viste le assenze?

"Certo, se il mister mi chiama io sono pronto anche per giocare titolare e aiutare la squadra. Come ho detto, io non sono importante: se il mister deciderà così giocherò".

Ore 21.06 finisce la conferenza stampa