Verona, Zanetti ci crede: "Facile vedere tutto nero. Ma con questo spirito il futuro sarà diverso"

Il tecnico del Verona Paolo Zanetti è rammaricato dopo il ko odierno contro la Lazio per 1-0, ma anche soddisfatto per la prestazione offerta dai suoi al netto della sconfitta. Queste le sue parole a Sky Sport: "A caldo non si dice niente, ci sarà tempo per parlare. Ora dobbiamo recuperare perché abbiamo fatto una partita importante e giocato alla pari contro una squadra più forte di noi. Abbiamo avuto occasioni, poi siamo stati puniti da un autogol".

Le proteste sul mancato rigore? Valentini sembrava comunque in fuorigioco...

"Il rigore era anche su Bradaric e non solo su Valentini, se non fosse stato fuorigioco sarebbe stato rigore sicuramente. Ma se è fuorigioco non c'è niente da dire".

La sua squadra comunque ha risposto a livello di prestazione...

"Dobbiamo fare meglio, oltre alle occasioni abbiamo avuto anche ripartenze in superiorità numerica dove dovevamo fare meglio. Gli avversari poi hanno qualità, ma penso che senza la deviazione avrebbero fatto fatica a segnarci. Posso dire poco ai ragazzi, hanno dato l'anima. Il risultato ci condanna ma non dobbiamo mollare e diventare più cinici in certe situazioni".

Come migliorare?

"Bisogna arrivare in più uomini in area, ma ci manca spesso l'ultimo passaggio. In ogni partita ci manca sempre qualcosa per arrivare a vincere le partite, ci andiamo vicini e poi non ci riusciamo. Dobbiamo crescere ma ci dobbiamo credere, oggi sono meno preoccupato che dopo il Torino perché la squadra ha giocato alla pari con uno spirito incredibile. E' facile vedere tutto nero, ma con questo spirito ci si può godere il futuro in modo diverso".

I cali nei finali di gara?

"Un'insieme di cose, sicuramente chi entra deve fare meglio e questo è fuori discussione. Non parlo di impegno, parlo di qualità. Succede spesso di fare finali non in linea col resto della partita ma non colpevolizzo nessuno, dobbiamo crescere. Siamo in ritiro da 8 giorni, stiamo facendo di tutto per alzare il livello. Quando la squadra dà tutto bisogna riconoscerlo. Ora avremo una partita importante giovedì e cercheremo di fare risultato".