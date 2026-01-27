Verona, Zanetti non si nasconde: "Ko meritato". Ma avverte: "Guai ad alzare bandiera bianca"

"E' stata una partita complicata che abbiamo meritatamente perso". Non si nasconde il tecnico dell'Hellas Verona Paolo Zanetti al termine della gara persa in casa per 1-3 contro l'Udinese: "Ci sono stati superiori in tutto - le parole dell'allenatore ai microfoni ufficiali del club scaligero -. Nel primo tempo siamo riusciti a reggere e abbiamo avuto una reazione ad uno dei tanti gol sfortunati subiti in questa stagione. Però poi abbiamo subito questo uno-due nella ripresa e non abbiamo avuto la forza di riprenderla".

Aggiunge poi un messaggio al pubblico: "C'è grande rammarico e grande dispiacere per i nostri tifosi. Il nostro pensiero va a loro. Ci dispiace per ciò che stiamo facendo sul campo e credo che meritano molto di più".

Il campionato, però, non consente pause e già dalla prossima ci sarà la possibilità di riscatto in una gara impostante sul campo del Cagliari: "Dobbiamo compattarci perché ci aspettano gare importanti che andranno giocate meglio di stasera. Altre volte abbiamo dimostrato di poter star dentro. Il momento è difficile ma non dobbiamo assolutamente alzare bandiera bianca".