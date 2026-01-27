Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Inter, Chivu: "Serve pazienza, le stagioni e le prestazioni perfette non esistono"

Tommaso Bonan
Oggi alle 21:45Serie A
Tommaso Bonan

"Questa squadra lavora quotidianamente per essere competitiva e per aggiungere sempre qualcosa. Ci sono alti e bassi ma hanno sempre reagito in ogni situazione. Basta questo, stanno crescendo". Parola di Cristian Chivu, che in conferenza stampa ha presentato i temi di Borussia Dortmund-Inter di Champions League: "Domani affrontiamo una squadra in salute. In questo stadio c'è grande energia. Dobbiamo essere pronti sotto ogni punto di vista. Sul campionato parleremo quando finirà questa partita. Questa squadra ha una rosa importante".

Un commento sul cammino europeo?
"Abbiamo perso delle partite in cui forse meritavamo di più ma lo accettiamo. Con l'Arsenal dal punto di vista delle determinazione abbiamo messo tanto e raccolto poco, abbiamo anche messo tre punte. Quello che mi porto è che la squadra è cresciuta molto sotto ogni punto di vista. Poi serve pazienza, le stagioni e le prestazioni perfette non esistono. Bisogna sempre migliorare".

Che partita si aspetta?
"In questo stadio non è semplice. Hanno grande qualità individuale e propongono un gioco dominante, anche loro però hanno problemi come la fase difensiva".

