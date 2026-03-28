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Atalanta, tegola Hien: il difensore costretto a lasciare la nazionale. Il comunicato della Svezia

Atalanta, tegola Hien: il difensore costretto a lasciare la nazionale. Il comunicato della SveziaTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Ivan Cardia
Oggi alle 17:45Serie A
Ivan Cardia

Isak Hien dovrà saltare la finale dei playoff tra la sua Svezia e la Polonia. Lo comunica la federcalcio svedese, rendendo noto che il difensore dell'Atalanta è costretto a lasciare il ritiro della nazionale a causa dell’infortunio riportato nella partita contro l’Ucraina.

Dopo la vittoria contro l’Ucraina di giovedì, si legge nel comunicato stampa ufficiale, la nazionale maschile è rientrata in Svezia e prosegue la preparazione a Stoccolma in vista della decisiva finale di qualificazione di martedì contro la Polonia. Oggi è però arrivata la conferma di un cambiamento nella rosa. Questo a causa dell’infortunio di Isak Hien nella partita di giovedì. Il difensore centrale interromperà il ritiro e non sarà quindi disponibile per la gara di martedì.

Non verrà convocato alcun sostituto, starà ora allo staff medico dell'Atalanta valuterà l'entità dell'infortunio di Hien e i tempi di recupero.

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