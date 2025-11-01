Vieira via dal Genoa, in Francia: "Sostenuto dai suoi giocatori, situazione cambiata nella notte"

La notte ha portato consiglio e nelle ultime ore la notizia della risoluzione consensuale del contratto di Patrick Vieira con il Genoa ha squarciato la mattinata odierna. In Francia alcuni dei principali quotidiani hanno espresso delle considerazioni a proposito della rottura del rapporto tra il Grifone (ultimo in Serie A dopo 9 giornate) e il tecnico 49enne, a partire da L'Equipe.

"Le discussioni avviate con la dirigenza hanno portato a un esito che sembrava ormai inevitabile: la separazione", riportano i colleghi francesi. "È stata la sconfitta di troppo per Patrick Vieira. Battuto mercoledì scorso dal neopromosso Cremonese (0-2), l’ex allenatore dello Strasburgo è stato esonerato dal suo club questa mattina", ha scritto invece Le Parisien.

"Arrivato nel novembre 2024 per succedere ad Alberto Gilardino, l’ex internazionale francese non ha ottenuto alcuna vittoria in nove partite di campionato in questa stagione. Si è imposto solo in Coppa Italia contro l’Empoli nei sedicesimi di finale (3-1) e contro il Vicenza, squadra di Serie C (3-0)", ha fatto notare il quotidiano della capitale francese. Mentre RMC Sport riconosce: "Sostenuto dai suoi giocatori, Vieira doveva quindi proseguire la sua missione e raddrizzare la barra già da lunedì sul campo del Sassuolo. Ma la situazione è cambiata completamente nel giro di poche ore, nella notte tra venerdì e sabato".