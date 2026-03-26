Vieri: "Italia, sono ottimista. Attacco? Partirei con Retegui-Kean, Pio a gara in corso"

“Non lo sa nessuno, ma sono ottimista”. Christian Vieri, intervistato dal Corriere della Sera, risponde così alla domanda fatidica. Ce la facciamo ad andare ai Mondiali? “Siamo l’Italia, dobbiamo farcela”.

L’ex bomber azzurro, che saltò i Mondiali del 2006 per infortunio, vede positività: “L’Irlanda del Nord è motivata e corre tanto, ma si gioca a Bergamo in uno stadio azzurro”. Un consiglio al suo vecchio compagno di squadra Gennaro Gattuso: “Non gli devo suggerire nulla, ma partirei con Retegui-Kean. Pio? Meglio a gara in corso, è il futuro e va lasciato tranquillo”.

Proprio su Esposito si concentra una domanda, legata al rischio di chiedere troppo al giovane attaccante dell’Inter: “In Spagna, se Lamine Yamal sbaglia una partita, non succede nulla. Da noi c’è troppa pressione, succede il finimondo”.