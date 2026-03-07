Vieri: "A Modric farei 5 anni di contratto, Dimarco miglior 'crossatore' d'Europa. E su Pio..."

Nel corso dell'intervista concessa all'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Christian Vieri ha parlato dei protagonisti del derby di domani sera partendo da Pio Esposito: "Se lo vedo migliorato? Sì, altrimenti così giovane non riuscirebbe a reggere il confronto a livello fisico anche in Europa. E poi lo vedo più 'morbido': se ti alleni con quelli forti, migliori. E mi dicono che ha grande voglia di migliorare. Ora quando gli arriva la palla la gioca più di prima, ha il tocchettino che serve anche per mandare in porta il compagno. Poi è chiaro che, con quella struttura, va servito per le sue caratteristiche: vedi tutto Pio Esposito solo se gli fai arrivare anche 7-8 cross per tempo".

Passando poi a Dimarco ha proseguito: "Con un rendimento e una continuità del genere, è il miglior crossatore d’Europa: come li mette lui, tanti quanto lui, nessuno. E quest’anno segna pure di più, perché l’Inter attacca tanto e con tanti giocatori".

Chiosa poi sul centrocampista rossonero Luka Modric: "Solo in Italia si parla così tanto dell’età dei giocatori. Era al Real, e giocava, solo l’anno scorso, mica dieci anni fa: se fossi nel Milan non gli rinnoverei il contratto, gli farei cinque anni di contratto".