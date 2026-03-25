Vieri sulla Serie C: "Al debutto non toccai palla. Oggi il torneo è tornato quello di 20-30 anni fa"

Nel corso della cerimonia per l’assegnazione del premio intitolato a Roberto Stracca, giornalista della redazione Sport del Corriere della Sera scomparso a soli 40 anni nel 2010, tenutasi presso la Sala Albertini del Corriere della Sera, in via Solferino 28 a Milano, è intervenuto anche l'ex centravanti Christian Vieri che è tornato con la mente al suo debutto fra i professionisti in un Prato-Spezia di Coppa Italia Serie C di 36 anni fa: “Giocai tutto il secondo tempo, mai toccato palla".

"Il campionato attuale? Il Vicenza ha stravinto con Gallo che aveva già vinto un anno fa. - ha poi proseguito Vieri ai canali della Lega Pro come si legge su Tuttoc.com - Il Benevento è messo molto bene mentre nel Girone B ci sarà lo scontro diretto fra Ascoli e Arezzo, con il Ravenna che ha perso un po’ di punti. Una Serie C molto tosta, è tornata a 20-30 anni quando c’erano 3-4 squadre davvero forti che dovevano andare in B. A volte è più difficile vincere la C che la B, un campionato vivo, è importante per il calcio”.