TMW Atalanta, buone notizie dall'allenamento odierno: Raspadori parzialmente in gruppo

All'indomani del pareggio ottenuto a San Siro contro l'Inter per 1-1, l'Atalanta è tornata immediatamente a lavoro in vista degli ottavi di ritorno di Champions League contro il Bayern Monaco, in programma mercoledì 18 marzo a partire dalle 21:00, dove si ripartirà dal 1-6 in favore dei bavaresi maturato a Bergamo.

Questa mattina la squadra si è ritrovata a Zingonia, dove ha svolto una seduta di scarico per coloro che sono scesi in campo ieri pomeriggio. Buone notizie per Raffaele Palladino, l'infermeria si sta pian piano svuotando e dopo aver recuperato Ederson e De Ketelaere è arrivato anche il momento di Giacomo Raspadori, che quest'oggi ha svolto parte dell'allenamento con il resto dei suoi compagni.

Del tema rientri ha parlato proprio lo stesso tecnico napoletano nella conferenza stampa post Inter: "Quando stanno fuori mi mancano tutti. A centrocampo però tanti hanno tirato avanti la carretta. Ederson è fondamentale, è rientrato De Ketelaere e presto avremo Raspadori. Voglio fare i complimenti allo staff".