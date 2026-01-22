Violenza a Roma, agguato ai tifosi tedeschi in un pub: "La polizia non si è vista"
Brutto episodio di violenza nelle vie di Roma, a poche ore dalla gara tra i giallorossi e lo Stoccarda. Secondo quanto riferito da gazzetta.it, nella serata di ieri un gruppo di circa 40 persone ha aggredito dei tifosi tedeschi in un pub di Trastevere.
L’agguato avrebbe portato due ieri, tra cui uno ricoverato in ospedale con forti dolori alla spalla, dopo essere stato colpito con una spranga di ferro, mentre l’altro ha riportato delle abrasioni. "Improvvisamente, sono comparsi dai 40 ai 50 individui mascherati, alcuni con caschi da motociclista, lanciavano anche bottiglie - ha raccontato un testimone -. Sono riuscito a malapena a trascinare la mia ragazza dentro il bar. La cosa più grave è che la polizia non si è vista".
L’episodio arriva non solo a ridosso di una gara europea, che vedrà rafforzata ulteriormente la presenza di forze dell’ordine fuori dall’Olimpico. Ma anche a pochi giorni dagli scontri con i sostenitori della Fiorentina sull’A1, che hanno portato il Viminale a vietare le trasferte a entrambe le tifoserie fino a fine stagione.