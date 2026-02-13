Viviano: "Dove finiscono i miei soldi?". Juve, parlano Ottolini, Bremer e Boga: le top news delle 13

Johan Vasquez, difensore e leader del Genoa, ha parlato a TMW delle novità portate da Daniele De Rossi: "Il mister ha portato tanta energia. Era un periodo difficile da quel punto di vista e lui, sia da calciatore come ora da allenatore, prova a trasmettere questa mentalità. Ti dà fiducia, ti conosce e sa quello che tu gli puoi dare. Capisce bene quello che tu puoi fare in campo".

Giornata di interviste in casa Juventus. A DAZN tra gli altri ha parlato pure il ds Marco Ottolini, che ha fatto il punto sul rinnovo di Kenan Yildiz: "Siamo stati molto felici. Io ho vissuto anche il suo arrivo, l'ho visto crescere. Arrivare a un rinnovo del genere è un grande merito del ragazzo e di quello che ha fatto. Come club siamo assolutamente contenti di continuare con lui, ciò dimostra anche la volontà della proprietà e quello che vogliamo ottenere come club. Vogliamo tenerci i più bravi, Yildiz è un talento mondiale, il fatto che continui con la Juventus ci dà grande fiducia e soddisfazione. Kolo Muani? C'è stato qualche colloquio, ma non si è potuta concretizzare per vari motivi".

Poi è stato il turno di Gleison Bremer, che ha elogiato Luciano Spalletti: "È esperto. Ha già vissuto tante situazioni, è un po' come un filosofo, parla di cose anche a livello mentale. Sappiamo tutti le sue qualità, siamo all'inizio del percorso, manca tanto da fare. Bisogna stare con i piedi per terra e continuare a lavorare. Siamo lontani dallo Scudetto, lo sappiamo tutti, ormai è andato. Dobbiamo fare il massimo e cercare di centrare l'obiettivo che è la Champions".

Infine è toccato a Jeremie Boga, che ha raccontato il brutto periodo trascorso a Nizza: "Sono rimasto a casa 2 mesi solo con il mio preparatore e mia moglie, sono molto contento di essere uscito da questa situazione. Ho perso qualche chilo nelle prime settimane, non mangiavo tanto, la mia famiglia aveva un po' paura, voglio dimenticare quel periodo e andare avanti. La Juventus è stata come una benedizione, mi ha salvato".

Intervenuto al podcast dei canali ufficiali della Roma, anche Matias Soule ha svelato un retroscena legato al suo passato: "Quando ero alla Juventus volevo venire qui. È stata una scelta fantastica. È un grande club e una grande squadra. Speriamo di regalare tante gioie ai tifosi. Dybala? È incredibile. Lo conoscevo già prima di arrivare qui, ma ora siamo diventati più amici. Siamo sempre insieme".

Nel corso della conferenza stampa per il fondo di fine carriera presso l’Hotel Sina Bernini Bristol di Roma è intervenuto Emiliano Viviano, ex portiere di Fiorentina, Inter, Bologna, Brescia, Sampdoria e Arsenal: “Sono andato avanti in questi due anni e qualche collega mi chiede perché lo fai? Gli rispondo, ma perché non lo fai anche te? Io non ho nessuno spirito di rivalsa, ma vorrei solamente sapere dove vanno a finire anche i miei soldi, oltre a quelli di tutti. Qui non si parla di numeri, ma dal ‘75 di anni ne sono passati tanti e parliamo di 60 mila giocatori tra Serie A e Serie B. Se parliamo di 2000 euro a calciatore, e sono di più, sarebbero 120 milioni.