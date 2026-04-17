TMW Caprile contro l'Inter. Anche per insidiare Vicario nella corsa al post Sommer

Guglielmo Vicario è la prima scelta dell'Inter per andare oltre il triennio Sommer. Il club nerazzurro con l'ex Bayern in scadenza di contratto è alla ricerca di un nuovo portiere titolare e i contatti delle scorse settimane hanno certificato che l'estremo difensore classe '96, il vice di Donnarumma in Nazionale, è oggi il nome più concreto per Marotta e Ausilio. Per passare da trattativa concreta ad affare chiuso mancano però diversi passaggi. C'è ancora qualche sé e qualche ma. C'è un Tottenham che nel prossimo mese si gioca la sua sopravvivenza in Premier League, c'è una valutazione che comunque non è inferiore (per ora...) ai 25 milioni di euro e un Roberto De Zerbi che magari, soprattutto in caso di salvezza, proverà a convincere l'estremo difensore friulano a restare.

I passaggi da fare insomma sono ancora diversi e per questo motivo la società nerazzurra valuta e monitora anche eventuali alternative. Tra queste spicca soprattutto Elia Caprile, classe 2001 che stasera proverà a mettersi in mostra proprio a San Siro contro i nerazzurri. Proverà a insinuare più di qualche dubbio nella mente dei dirigenti dell'Inter. La sua valutazione oggi non è troppo diversa da quella di Vicario, magari più tendente ai 30 milioni. Ma Caprile dalla sua ha una crescita esponenziale negli ultimi mesi e anche cinque anni in meno rispetto a Vicario.

Stamattina intervistato dalla 'Gazzetta dello Sport' il presidente del Cagliari Tommaso Giulini su di lui ha detto: "Vale tante e farà una grande carriera. Non è scontato che vada via questa estate". Tutto come sempre dipenderà dalle offerte, col club sardo che dal canto suo si prepara a una grande plusvalenza. Riscattato la scorsa estate dal Napoli per otto milioni di euro, oggi il portiere nato a Verona vale 3-4 volte tanto. Che affare...