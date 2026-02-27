Torino, contatti per il rinnovo di Vlasic, ma ancora niente firma. E la Roma ci pensa

Il Torino riparte da Roberto D’Aversa e si appresta ad affrontare la Lazio, ospite dei granata domenica alle 18. Fin dalle prime dichiarazioni il nuovo tecnico ha fatto capire di far affidamento, come il suo predecessore, al talento ed alla personalità di Nikola Vlasic per risollevare la situazione. Il fantasista croato sta vivendo la sua miglior stagione in granata, tanto da essersi guadagnato anche la fascia da capitano, condivisa a turno con Duvan Zapata.

Dopo il pesante 3-0 incassato a Marassi contro il Genoa, Vlasic è stato il primo a presentarsi ai microfoni, assumendosi le proprie responsabilità e invitando il gruppo a una reazione immediata.

Questione rinnovo e la Roma sullo sfondo

Parallelamente, resta aperta la questione legata al rinnovo di contratto con il Torino: i dialoghi per prolungare l’accordo fino al 2028, con opzione per il 2029, sono partiti da tempo, ma la firma non è ancora arrivata, come ricorda Tuttosport oggi in edicola. Una situazione che interessa da vicino la Roma, che monitora con attenzione gli sviluppi. Il club giallorosso, infatti, valuta possibili rinforzi offensivi anche alla luce delle incertezze sui rinnovi di Pellegrini ed El Shaarawy. Vlasic, però, al momento pensa solo al Torino e a trascinare i granata lontano dalla zona pericolo, forte di numeri importanti: sei gol e tre assist in campionato.