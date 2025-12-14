Vorrebbe i rinnovi di Dybala e Pellegrini? Gasperini: "È una cosa in cui non posso entrare"

Campo ma non solo. Nella conferenza stampa di oggi che precede la gara contro il Como, il tecnico della Roma Gian Piero Gasperini si è soffermato anche sulla questione legata ai rinnovi di contratto di due giocatori cardini per i giallorossi, ovvero Paulo Dybala e Lorenzo Pellegrini:

"Sui rinnovi è una questione solamente economica - ha precisato il mister della formazione della capitale ai media - quindi non è una cosa nella quale posso entrare. Per quanto riguarda la Champions, invece, lo scontro c’è ed è sicuramente uno scontro per l’Europa. Bisogna fare i pezzetti: prima conquistare l’Europa, che non è facile, poi eventualmente la Champions, che è ancora più difficile, e così via. È un po’ come in Europa League: intanto abbiamo fatto 12 punti, siamo nei primi 24 e quindi a febbraio la Roma giocherà ed è sicuro che sarà ancora dentro l’Europa League.

Poi, se riuscirà a evitare lo spareggio per gli ottavi, meglio ancora. Ma le cose vanno sempre fatte un passo alla volta. Domani è una partita, è un mattoncino: non è decisivo, ma è un mattoncino importante per la lotta per l’Europa e poi eventualmente per la Champions".

