Gasp richiama Massara all'ordine con tre settimane d'anticipo: la Roma ha due priorità

Ieri sera Gian Piero Gasperini dopo la vittoria contro il Celtic ha fatto accenno al prossimo calciomercato. Dopo aver stanato l'argomento a settembre, il tecnico di Grugliasco ha riaperto la questione a circa tre settimane dall'inizio della prossima finestra di trasferimenti: "Siamo all'11 dicembre, dobbiamo giocare tante partite ancora. I conti si fanno a fine dicembre o gennaio: indipendentemente, la stagione ha dimostrato qualcosa. Il mercato di gennaio sarà importante per noi: non possiamo stare fermi, serve migliorarsi altrimenti perdiamo occasioni. Del mercato ho parlato già, poi magari lo rifarò a gennaio. Il focus ora è alle gare, non sul altre distrazioni che potrebbero essere negative per i ragazzi".

Gasperini è tornato insomma a toccare un argomento non secondario per continuare a lottare fino a fine stagione per traguardi importanti. Per restare in scia delle prime tre della classe in campionato, per lottare fino alla fine per la vittoria dell'Europa League. Tanto però passerà dagli acquisti di gennaio perché in estate il lavoro non è stato completato. Perché in attacco questa squadra è palesemente incompleta, anche se la doppietta realizzata ieri da Ferguson al Celtic Park ha rimesso in discussione il futuro dell'attaccante irlandese.

A prescindere da ciò che sarà del calciatore classe 2004 l'allenatore giallorosso però è stato chiaro: a gennaio vuole un centravanti. Un altro numero 9 che vada a prendere il posto di uno tra Dovbyk e Ferguson. C'è poi da mettere mano alla fascia sinistra, un'ala alla Ademola Lookman che in estate doveva essere quel Jadon Sancho poi rimasto in Premier League.

Ulteriori migliorie sono poi certamente possibili anche nelle altre zone di campo, soprattutto in difesa e sul quinto di sinistra. Ma per Gasperini la priorità è in attacco e Massara ieri sera ha ricevuto un primo richiamo pubblico all'ordine. La Roma nelle prossime settimane dovrà muoversi bene e coi tempi giusti se vorrà continuare a sognare.