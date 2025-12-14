Roma, i dubbi di Gasperini su Dybala: "Vediamo, abbiamo ancora l'allenamento di oggi"

Vigilia di campionato per la Roma. Dopo il successo sul campo del Celtic, i giallorossi scenderanno in campo contro il Como per dare continuità di risultati dopo i tre punti ottenuti in Europa League. E nel corso della conferenza stampa di oggi, Gian Piero Gasperini ha parlato anche dei singoli soffermandosi su Paulo Dybala: "Vediamo, c’è ancora l’allenamento di oggi e quindi valuteremo - ha sottolineato il mister -. Abbiamo avuto un momento molto positivo, ma come per tutti i giocatori più importanti è fondamentale stare molto bene, perché il calcio di oggi non permette una condizione precaria. Sia sotto l’aspetto fisico sia sotto quello nervoso, mentale e motivazionale: queste cose si vedono nelle prestazioni, in campo, negli allenamenti e nelle partite. Su questo non c’è alcun dubbio quando lui sta molto bene".

Dybala può fare come Muriel? Si aspetta un ruolo da subentrato?

"Per me parla sempre il campo, è l’unica cosa che conta: tutto il resto sono supposizioni. Il campo dà le risposte. Quando lui è stato bene ha sempre giocato, anche partite intere e per più gare consecutive. Il tema è sempre quello, è inutile andare a cercare altre spiegazioni".

Leggi la conferenza stampa di Gian Piero Gasperini