Wesley col Brasile, ma giocherà in Europa. Roma, ecco i convocati in Nazionale
Dopo aver raccolto 24 punti nelle prime undici gare di campionato, anche per la Roma arriva il momento della sosta, con i calciatori giallorossi che stanno raggiungendo in queste ore le rispettive Nazionali in giro per il mondo. Nello specifico, si apprende dai canali ufficiali del club, sono dieci i calciatori della rosa di mister Baroni che hanno ricevuto la convocazione. Da valutare ancora se Evan Ferguson e Evan Ndicka - attualmente alle prese con acciacchi - potranno rispondere nei prossimi giorni alle chiamate rispettivamente di Irlanda e Costa D'Avorio
Ecco l'elenco completo con i rispettivi impegni:
Buba Sangare, Spagna U19
Stage allenamento dal 10 al 13 novembre)
Manu Kone, Francia
Francia - Ucraina, 13 novembre ore 20:45
Azerbaigian - Francia, 16 novembre ore 18:00
Gianluca Mancini e Bryan Cristante, Italia
Moldavia - Italia, 13 novembre ore 20:45
Italia - Norvegia, 16 novembre ore 20:45
Jan Ziolkowski, Polonia
Polonia - Olanda, 14 novembre ore 20:45
Malta - Polonia, 17 novembre ore 20:45
Neil El Aynaoui, Marocco
Marocco - Mozambico, 14 novembre ore 20:00
Marocco - Uganda, 18 novembre ore 20:00
Wesley, Brasile
Brasile - Senegal, 15 novembre ore 16:30 (a Londra)
Brasile - Tunisia, 18 novembre ore 20:30 (a Lille)
Kostas Tsimikas, Grecia
Grecia - Scozia, 13 novembre ore 20:45
Bielorussia- Grecia, 18 novembre ore 20:45
Niccolò Pisilli, Italia U21
Polonia - Italia, 14 novembe ore 16:00
Montenegro - Italia, 18 novembre ore 18:30
Zeki Celik, Turchia
Turchia-Bulgaria, 15 novembre ore 18:00
Spagna- Turchia, 18 novembre ore 20:45