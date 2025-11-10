Wesley col Brasile, ma giocherà in Europa. Roma, ecco i convocati in Nazionale

Dopo aver raccolto 24 punti nelle prime undici gare di campionato, anche per la Roma arriva il momento della sosta, con i calciatori giallorossi che stanno raggiungendo in queste ore le rispettive Nazionali in giro per il mondo. Nello specifico, si apprende dai canali ufficiali del club, sono dieci i calciatori della rosa di mister Baroni che hanno ricevuto la convocazione. Da valutare ancora se Evan Ferguson e Evan Ndicka - attualmente alle prese con acciacchi - potranno rispondere nei prossimi giorni alle chiamate rispettivamente di Irlanda e Costa D'Avorio

Ecco l'elenco completo con i rispettivi impegni:

Buba Sangare, Spagna U19

Stage allenamento dal 10 al 13 novembre)

Manu Kone, Francia

Francia - Ucraina, 13 novembre ore 20:45

Azerbaigian - Francia, 16 novembre ore 18:00

Gianluca Mancini e Bryan Cristante, Italia

Moldavia - Italia, 13 novembre ore 20:45

Italia - Norvegia, 16 novembre ore 20:45

Jan Ziolkowski, Polonia

Polonia - Olanda, 14 novembre ore 20:45

Malta - Polonia, 17 novembre ore 20:45

Neil El Aynaoui, Marocco

Marocco - Mozambico, 14 novembre ore 20:00

Marocco - Uganda, 18 novembre ore 20:00

Wesley, Brasile

Brasile - Senegal, 15 novembre ore 16:30 (a Londra)

Brasile - Tunisia, 18 novembre ore 20:30 (a Lille)

Kostas Tsimikas, Grecia

Grecia - Scozia, 13 novembre ore 20:45

Bielorussia- Grecia, 18 novembre ore 20:45

Niccolò Pisilli, Italia U21

Polonia - Italia, 14 novembe ore 16:00

Montenegro - Italia, 18 novembre ore 18:30

Zeki Celik, Turchia

Turchia-Bulgaria, 15 novembre ore 18:00

Spagna- Turchia, 18 novembre ore 20:45