Real Madrid, Xabi Alonso: "Tipica partita di Champions League, contento per Bellingham"
Xabi Alonso, tecnico del Real Madrid, ha parlato ai microfoni di Prime Video al termine della gara di Champions League vinta di misura sulla Juventus: “L’inizio non è stato dei migliori, la Juve teneva bene la linea e pressava molto. E' stata una partita equilibrata, decisa dai dettagli, una tipica partita di Champions e quando non le riesci a chiudere l’avversario può approfittarne”.
Bellingham che impressione le ha fatto?
“Sono molto contento per lui, ha fatto una partita molto completa ma non solo per il gol. Era importante per lui, ma soprattutto per noi”.
Che sensazioni ha su questa Champions?
“Abbiamo iniziato bene, con tre successi su tre. La Champions è sempre speciale, è la competizione più glamour e siamo felici di giocarla”.
