Xabi Alonso lascia il Real, c'è Arbeloa. Genoa, l'Al Nassr blocca Bento: le top news delle 22

Il Tribunale Federale Nazionale, con la sentenza resa nota pochi minuti fa, ha sanzionato il presidente dell’Associazione Italiana Arbitri (AIA), Antonio Zappi, con 13 mesi di inibizione. È stata quindi pienamente accolta, si legge sul sito ufficiale della FIGC, la richiesta di 13 mesi di inibizione avanzata oggi in udienza del procuratore federale, che lo scorso 15 dicembre aveva deferito il numero uno dell’AIA per aver indotto gli ex responsabili della CAN C e della CAN D, Maurizio Ciampi e Alessandro Pizzi, a rassegnare le dimissioni dai rispettivi incarichi, come poi effettivamente avvenuto con la successione rispettivamente di Orsato e Braschi.

Il Genoa prosegue la ricerca di un centrocampista. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, non c'è solo Kervin Arriaga del Levante nel mirino dei dirigenti rossoblù, ma anche Cristian Casseres Junior del Tolosa. Il suo contratto con i francesi scadrà nel 2027 e i liguri vogliono provare ad anticipare la concorrenza per aggiudicarsi il classe 2000, che ha già una buona esperienza.

Nel pomeriggio di Serie A, il Genoa ha vinto nettamente 3-0 sul Cagliari grazie ai gol di Colombo, Frendrup e Ostigard. La Juventus invece sta conducendo 4-0 sulla Cremonese.

La Lazio continua ad essere grande protagonista in questo mercato di gennaio e in questi minuti ha definito la cessione di Nuno Tavares al Besiktas: il portoghese lascerà Formello in prestito con obbligo di riscatto. 1 milione subito ai biancocelesti e 9 a giugno le cifre raccolte dalla nostra redazione circa l'operazione complessiva per l'addio dell'esterno dopo un anno e mezzo. Contestualmente Fabiani ha chiuso per l'arrivo di Alfonso Pedraza, terzino sinistro di proprietà del Villarreal con cui c'era già un accordo per il prossimo giugno: in questo caso il club biancoceleste girerà il milione arrivato dalla Turchia per sbloccare l'arrivo immediato dello spagnolo a Roma.

Il Bournemouth ha sorpassato la Lazio nella trattativa che porta a Alex Toth del Ferencvaros: il classe 2005 era stato individuato come possibile nuovo arrivo per il centrocampo, anche dopo l’arrivo di Kenneth Taylor, subito titolare contro il Verona. Su di lui c’è però anche il club inglese, che proprio nelle ultime ore ha effettuato il sorpasso ai danni dei biancocelesti. Per le Cherries manca comunque ancora l’accordo con il club ungherese, che vorrebbe tenerlo fino a giugno: gli inglesi però hanno grandi disponibilità e potrebbero sfruttarle per convincere il Ferencvaros, avendo da poco ceduto Semenyo al Manchester City. La Lazio può così tornare su Giovanni Fabbian del Bologna, ma resta comunque vigile su quello che offre il mercato, fa sapere Sky Sport.

Il Bologna ha bisogno di un difensore centrale e ormai questa è cosa nota. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Vincenzo Italiano desidera quanto prima un rinforzo per il reparto arretrato e nelle ultime ore, oltre al nome di Freytes, è tornato d'attualità quello di Eivind Helland, centrale di proprietà del Brann che ha già affrontato i rossoblù in Europa League.

L'Al Nassr ha fermato Bento Matheus Krepski dall'arrivare in Italia. Il Genoa aveva trovato l'accordo per 2 milioni di euro più 8 di riscatto, ma il rosso contro l'Al Hilal a Al-Aqidi, portiere attualmente titolare, blocca il brasiliano dalla partenza. La scelta è stata quella di fermare la partenza del giocatore, aspettato in Italia domattina e che invece rimarrà in Arabia.

"Il Real Madrid CF annuncia che, di comune accordo tra il club e Xabi Alonso, è stato deciso di porre fine al suo mandato come allenatore della prima squadra.

Xabi Alonso avrà sempre l'affetto e l'ammirazione di tutti i tifosi del Madrid perché è una leggenda del Real Madrid e ha sempre rappresentato i valori del nostro club. Il Real Madrid sarà sempre la sua casa. Il nostro club ringrazia Xabi Alonso e tutto il suo team tecnico per il lavoro e la dedizione dimostrati in questo periodo e augura loro la migliore fortuna in questa nuova fase della loro vita".

"Il Real Madrid CF annuncia che Álvaro Arbeloa è il nuovo allenatore della prima squadra. Álvaro Arbeloa è l'allenatore del Castilla da giugno 2025 e ha trascorso l'intera carriera da allenatore nel settore giovanile del Real Madrid dal 2020. Ha allenato la squadra Infantil A nella stagione 2020-2021, vincendo il campionato, la squadra Cadete A nel 2021-2022 e la squadra Juvenil A dal 2022 al 2025. Come allenatore della Juvenil A, ha ottenuto il triplete nel 2022-2023 (campionato, Coppa del Re e Coppa dei Campioni) e il campionato nella stagione 2024-2025".