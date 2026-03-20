TMW Yan Diomande il nuovo gioiello del Lipsia. Valutazione altissima, rifiutate offerte da 45 milioni

Yan Diomande è seguito da tutti i top club d'Europa. L'attaccante esterno del Lipsia, diciannovenne ma già in doppia cifra in Bundesliga con la maglia del Lipsia, è oggetto dei desideri di Liverpool e Chelsea che, da par loro, hanno già presentato delle proposte ai tedeschi. Entrambe le offerte erano intorno ai 45 milioni di euro, ricevendo un due di picche da parte del club della Red Bull.

La valutazione attuale è tra i 60 e i 70 milioni di euro. Non è detto, del resto, che gli stessi club di Premier non possano arrivare a queste cifre, considerando che manca ancora una parte di Bundesliga e il bottino di gol è destinato a salire ulteriormente. L'anno scorso Diomande giocava nel Leganes ed è stato pagato 20 milioni, tanti per un diciottenne che aveva esordito solo lo scorso anno nella Liga, giocando dieci partite.

Oltre ai gol - undici considerando tutte le competizioni - Diomande ha messo a segno anche sette assist. Una presenza costante nei referti e nei tabellini che ha fatto crescere la quotazione fino a livelli inimmaginabili al primo anno. Nelle ultime settimane si è parlato anche di interessamenti di Manchester United e di Bayern Monaco, particolarmente attento al mercato interno.