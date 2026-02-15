La Premier League e il Bayern mettono gli occhi su Diomandé: il Lipsia fisserà il prezzo

Uno dei giocatori che più sta rubando l'occhio in Bundesliga è senza dubbio Yan Diomande del Lipsia. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il club tedesco non ha ancora fissato il prezzo, ma il Bayern Monaco e altre società di Premier League hanno già manifestato il loro interesse e cercheranno di ingaggiarlo. Pure Vincent Kompany è un suo grande estimatore, chissà che non diventi un fattore determinante.

Il classe 2006 in carriera vanta 10 presenze al Leganes, con 2 gol all'attivo, e 24 gettoni con il Lipsia, con cui ha siglato 9 reti e fornito 6 assist. Numeri importantissimi, considerando anche che è la sua seconda stagione tra i professionisti. Inoltre è sceso in campo una volta con l'Under 23 della Costa d'Avorio e 9 con la Nazionale maggiore, con cui ha segnato anche 3 gol.