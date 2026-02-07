Lipsia, due club di Premier su Diomande: l'esterno ivoriano piace a Liverpool e Man' United
Yan Diomande sempre più nel mirino della Premier League. L’attaccante di proprietà del Lipsia ha disputato un ottimo inizio di stagione con otto reti reti e sei assist realizzati nelle 21 partite in cui è stato impiegato fra le varie competizioni, Bundesliga e Coppa di Germania. Le sue prestazioni hanno attirato e non poco l’attenzione specialmente dall’Inghilterra con diversi club che avrebbero posizionato il mirino su di lui per il prossimo mercato.
Secondo quanto riporta Football Insider, l’esterno offensivo ivoriano piacerebbe a Liverpool e Manchester United che all’inizio della sessione estiva di trattative potrebbero chiedere informazioni alla società tedesca o anche avanzare un’offerta.
