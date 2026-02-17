Diomande: "Ho preferito il Leganes al Chelsea. Sono giovane, non voglio stare in panchina"

Rivelazione della Bundesliga con la maglia del Lipsia, Yan Diomandé si sta imponendo come uno degli esterni offensivi più promettenti del panorama europeo. A soli 19 anni, l’ivoriano ha già messo insieme 9 gol e 6 assist in 24 presenze stagionali, confermando un impatto devastante sulla fascia.

La sua esplosione nel calcio europeo è iniziata un anno fa, dopo il trasferimento al Leganés dagli Stati Uniti. Proprio in quel momento si è trovato davanti a un bivio che avrebbe potuto cambiare la sua carriera: accettare la corte del Chelsea o scegliere un percorso più graduale in Spagna: "Molti mi dicevano che dovevo assolutamente andare al Chelsea", ha spiegato Diomandé. "Ho fermato tutto e ho preso la mia decisione. Conoscevo il presidente del Leganés, mi aveva aiutato quando ero arrivato negli Stati Uniti. All’improvviso mi sono trovato davanti a una scelta: Leganés o Chelsea? Era rischioso, ma è stata la decisione giusta".

Il giovane attaccante ha poi sottolineato un principio chiave della sua crescita: "La pazienza è fondamentale nel calcio. Non è solo una questione di soldi. Se giochi bene, il resto arriva da sé. Sono giovane, ho bisogno di giocare per crescere e aumentare il mio valore. Non potrei farlo restando in panchina". Una filosofia che, finora, gli sta dando pienamente ragione.