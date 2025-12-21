Yildiz celebra il successo della Juve: "La vittoria con la Roma un passo importante"
Il fantasista celebra il successo: 'Grandi monenti'
(ANSA) - TORINO, 21 DIC - "Grandi serate, grandi momenti: vittoria importante e passo importante, grazie ai nostri tifosi per l'incredibile supporto": con questo messaggio sui social, Kenan Yildiz ha celebrato il successo della Juventus per 2-1 nello scontro diretto per la Champions League contro la Roma. I bianconeri, infatti, si sono portati a una sola lunghezza di distanza proprio dai giallorossi, attualmente al quarto posto della classifica. (ANSA).
Altre notizie Serie A
Stasera inizia la Coppa d'Africa! Interviste, rose e tutto quello che c'è da sapere: lo speciale di TMW
Cagliari, Kilicsoy al primo gol in Serie A: "L'ho già rivisto varie volte, oggi ero molto emozionato"
Editoriale di Luca Calamai Miracolo Spalletti: la Juve può sognare lo scudetto. Date un bomber a Gasp o addio zona Champions. Il Bologna continua a stupire. Arriva Paratici ma la curva Fiesole attacca per la prima volta Commisso
Le più lette
1 Miracolo Spalletti: la Juve può sognare lo scudetto. Date un bomber a Gasp o addio zona Champions. Il Bologna continua a stupire. Arriva Paratici ma la curva Fiesole attacca per la prima volta Commisso
Ora in radio
Primo piano
Stasera inizia la Coppa d'Africa! Interviste, rose e tutto quello che c'è da sapere: lo speciale di TMW
Italiano si gioca la Supercoppa contro Conte: "Tra i migliori al mondo, fonte d'ispirazione per tanti"
Serie A
Stasera inizia la Coppa d'Africa! Interviste, rose e tutto quello che c'è da sapere: lo speciale di TMW
Cagliari, Kilicsoy al primo gol in Serie A: "L'ho già rivisto varie volte, oggi ero molto emozionato"
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile