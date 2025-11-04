Youth League, peccato per la Juve di Padoin: rimontata da 2-0 a 2-2 dallo Sporting Lisbona
In occasione della quarta giornata di Youth League, la Juventus di Simone Padoin riesce a ricavare quantomeno il primo punto della stagione nel cammino europeo. Masticano amaro però i baby bianconeri, avanti di due gol (firmati Mazur e Tiozzo) e per 2-0 al termine dei primi 45 minuti del match contro lo Sporting Lisbona U19, finché nel secondo tempo una rimonta finale in due minuti (tra 88 e 90') ha sancito il pareggio.
Come anticipato, si tratta del primo risultato utile per la Juventus U19, visto che nelle prime tre gare con Borussia Dortmund, Villarreal e Real Madrid è sempre uscita sconfitta. Ma la classifica comincia a farsi parecchio impervia.
Tutti i risultati di oggi
Bodo/Glimt U19 - AS Monaco U19 0-7
Napoli U19 - Eintracht U19 0-0
Slavia Praga U19 - Arsenal U19 5-1
PSG U19 - Bayern U19 3-0
Tottenham U19 - København U19 2-3
Juventus U19 - Sporting U19 2-2
16:00 Atletico Madrid U19 - USG U19
16:00 Liverpool U19 - Real Madrid U19
16:00 Olympiacos U19 - PSV U19