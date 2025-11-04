Youth League, peccato per la Juve di Padoin: rimontata da 2-0 a 2-2 dallo Sporting Lisbona

In occasione della quarta giornata di Youth League, la Juventus di Simone Padoin riesce a ricavare quantomeno il primo punto della stagione nel cammino europeo. Masticano amaro però i baby bianconeri, avanti di due gol (firmati Mazur e Tiozzo) e per 2-0 al termine dei primi 45 minuti del match contro lo Sporting Lisbona U19, finché nel secondo tempo una rimonta finale in due minuti (tra 88 e 90') ha sancito il pareggio.

Come anticipato, si tratta del primo risultato utile per la Juventus U19, visto che nelle prime tre gare con Borussia Dortmund, Villarreal e Real Madrid è sempre uscita sconfitta. Ma la classifica comincia a farsi parecchio impervia.