Milan, Nkunku: "Felice per la prima doppietta, bisogna restare sempre positivi"

Christopher Nkunku, attaccante del Milan, è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine della gara vinta per 3-0 sull'Hellas Verona, nella quale ha segnato la sua prima doppietta in campionato: "Era molto importante vincere, bisogna restare positivi: sono felice per la doppietta, ma la cosa più importante è vedere la squadra così in alto in classifica. Ho la fortuna di avere compagni come Modric in campo, ma anche un allenatore come Allegri".