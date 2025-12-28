Milan, Nkunku: "Felice per la prima doppietta, bisogna restare sempre positivi"
Christopher Nkunku, attaccante del Milan, è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine della gara vinta per 3-0 sull'Hellas Verona, nella quale ha segnato la sua prima doppietta in campionato: "Era molto importante vincere, bisogna restare positivi: sono felice per la doppietta, ma la cosa più importante è vedere la squadra così in alto in classifica. Ho la fortuna di avere compagni come Modric in campo, ma anche un allenatore come Allegri".
Editoriale di Luca Calamai Zhegrova un'arma micidiale. Spalletti condannato a una Juve a tre punte per inseguire lo scudetto. Disastro viola e se tornasse Pioli? La Dea esame chiave per Chivu. Fullkrug prezioso contro le piccole.
Zhegrova un'arma micidiale. Spalletti condannato a una Juve a tre punte per inseguire lo scudetto. Disastro viola e se tornasse Pioli? La Dea esame chiave per Chivu. Fullkrug prezioso contro le piccole.
Milan-Hellas Verona, le probabili formazioni: De Winter al posto di Gabbia (in attesa del mercato)
La Pianese riprende ad allenarsi. Birindelli: "Chi non è felice di star qua, faccia un passo indietro"
Serie A Women, ufficiali date e orari delle prime tre giornate del 2026: inizia il conto alla rovescia