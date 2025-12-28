Milan, Allegri: "Dobbiamo migliorare nella gestione. Ecco qual è la quota scudetto"

Massimiliano Allegri, tecnico del Milan, analizza ai microfoni di DAZN la vittoria per 3-0 sull'Hellas Verona: "Sono momenti della partita che vanno giocati in modo diverso, bisogna mantenere di più la palla quando in movimento. Abbiamo dovuto giocare la palla lunga e ne abbiamo perse diverse, su questo dobbiamo assolutamente migliorare".

Nkunku più libero mentalmente?

"Era normale, è un ragazzo molto sensibile che ci teneva a far bene. Oggi si è sbloccato soprattutto dopo il rigore, ha fatto un gol che è nel suo DNA e credo che possa continuare e migliorare come tutti. Nel primo tempo eravamo un po' contratti, nel secondo abbiamo fatto meglio ma dovevamo avere una gestione migliore della palla sul 3-0".

La quota scudetto?

"Più si va avanti e più sarà difficile. Giocare a Cagliari sarà molto complicato, bisogna prepararsi bene, c'è bisogno di tutti perché da qui al 18 febbraio abbiamo un mese importante. Momentaneamente la quota scudetto sarà tra 82 e 84, può diventare 86 poi se una squadra fa un filotto importante non lo so. Per noi oggi era importante vincere, contro una squadra scorbutica con grande velocità. Finalmente abbiamo battuto una piccola in casa, abbiamo bisogno di ritrovare Leao al 100%, anche Pulisic non lo è ancora. Dobbiamo tornare a giocare la Champions l'anno prossimo, come ha detto Capello è molto difficile".

Le ha fatto piacere Agnelli in tribuna?

"Mi ha fatto molto piacere che il presidente sia venuto a vedere la partita, perché abbiamo un rapporto umano molto importante e dopo andremo a pranzo insieme".