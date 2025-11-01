Zaniolo ha tutta l'intenzione di prolungare il suo magic moment contro chi non ha creduto in lui

Nell'ultima giornata di campionato, nonostante la sconfitta dell'Udinese contro la Juventus, si sono visti altri lampi del vecchio Nicolò Zaniolo. Un gol, quello dell'1-1 momentaneo, che ha tenuto in partita i friulani e messo in mostra le straordinarie qualità tecniche del giocatore che ora spera di ripetersi contro l'Atalanta, ovvero quella squadra che lo scorso anno lo aveva corteggiato, ingaggiato e quindi scaricato.

L'Udinese sul finire dell'ultima campagna trasferimenti è riuscita a chiudere il colpo e Zaniolo, dopo essersi rimesso in forma, ora sta trovando continuità nelle prestazioni e nei numeri, con 3 gol segnati nelle 8 partite giocate coi bianconeri.

A proposito di Zaniolo, il suo agente Claudio Vigorelli aveva così parlato ai nostri microfoni nei giorni scorsi: "Cercavamo una piazza come quella Udine, che potesse farlo ripartire ed essere un protagonista. Lì è contento, l'ambente è ideale e anche l'Udinese ci ha affiancati in questa scelta. Per i momento tutto va bene e sono sicuro che andrà sempre meglio. La maturità? Il passato è passato, guardiamo avanti e speriamo che a breve possa arrivare anche la chiamata in Nazionale. Sarebbe il coronamento di una stagione che sta iniziando bene e che ci auguriamo che possa essere sempre in crescita. Giocare in Nazionale è il sogno per qualunque calciatore italiano. Nicolò farà di tutto per riconquistarla e se continua così sono sicuro che se la riprenderà".