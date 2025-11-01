Virtus Entella-Empoli, i convocati di Chiappella: assenti Bottaro e Mezzoni
Attraverso i propri canali ufficiali la Virtus Entella ha reso nota la distinta con i nomi dei giocatori convocati dal tecnico Andrea Chiappella per la gara di oggi contro l'Empoli per l'11ª giornata del campionato di Serie B.
Rispetto al match del turno infrasettimanale non sono presenti in lista Bottaro fra i difensori e Mezzoni a centrocampo
Portieri: Colombi, Del Frate, Siaulys
Difensori: Palomba, Tiritiello, Marconi, Parodi, Moretti, Portanova
Centrocampisti: Nichetti, Lipani, Bariti, Karic, Franzoni, Matteazzi, Di Mario, Dalla Vecchia, Benali, Boccadamo
Attaccanti: Debendetti, Fumagalli, Russo, Ankeye.
