Sassuolo, Grosso: "Pinamonti può raggiungere un livello alto. Matic è stato una scoperta"

Il Sassuolo si gode la sua miglior partenza nelle ultime tre stagioni disputate in Serie A grazie alla sapiente guida di Fabio Grosso, che un anno fa prese il club in Serie B, lo ha trascinato alla vittoria del campionato cadetto e ora non ha intenzione di fermarsi. Per parlare di alcuni singoli è stato intervistato a La Gazzetta dello Sport:" Da quando c’è la possibilità di effettuare cinque cambi, è fondamentale rendere tutti partecipi. Credo che parlare con i giocatori sia indispensabile. Con Laurienté l’ho fatto molto durante il ritiro: Armand è un ragazzo tosto, ma potrebbe rendere ancora di più, e glielo ripeto spesso. Anche con Volpato mi confronto spesso: ha qualità importanti e, pian piano, stanno emergendo. Pinamonti deve solo capire che può raggiungere un livello davvero alto. A Koné, che è molto bravo, ricordo sempre di mettere maggiormente le sue qualità al servizio dei compagni, relazionandosi di più con loro in campo. In generale, nello spogliatoio dico sempre che la domenica scelgo i giocatori, ma durante la settimana lavoro con gli uomini: una differenza che può sembrare sottile, ma che in realtà racchiude un mondo intero. Quando faccio la formazione seguo precise valutazioni, perché in allenamento vedo i percorsi di crescita di ciascuno. Percorsi che sono fondamentali e che, alla lunga, portano sempre frutti".

Di Muharemovic che pensa?

"Ha carisma, qualità enormi e margini di miglioramento. In allenamento si applica davvero bene".

Matic cosa porta?

"Umiltà e disponibilità. Il giocatore lo conoscevamo già, l’uomo è una splendida scoperta: sostiene e aiuta tutti gli altri".