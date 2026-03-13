Zaniolo ed il rilancio a Udine: "Qui sto tranquillo, con le persone giuste. Sogno il Mondiale"

Nicolò Zaniolo sta vivendo la stagione del rilancio all'Udinese, con la speranza di riuscire a convincere il ct della Nazionale, Gennaro Gattuso, a penare anche a lui nei prossimi impegni. In una intervista rilasciata a Flashscore ha spiegato come il fatto di concentrarsi solo sul campo gli stia facendo bene: "Penso che ogni calciatore, in ogni fase del gioco, debba restare concentrato perché il calcio non è solo quello che succede in campo. Credo che sia il 70% la vita fuori dal campo. Stare tranquillo con la famiglia, con gli amici, con le persone giuste. A Udine ho scoperto questo. Sono molto felice di essere qui e di giocare per l'Udinese. È un grande club, solido. Non avrei potuto fare scelta migliore che venire qui", le sue parole.

Riguardo al possibile ritorno alla Roma, in futuro, spiega. "Nel calcio non si sa mai cosa può succedere, ma ora sono concentrato sull'Udinese. Sono concentrato sul raggiungere il mio sogno e il nostro sogno".

Sui prossimi obiettivi, spiega chiaramente come speri nella chiamata azzurra: "L'obiettivo? Adesso è continuare così, giocare bene, aiutare e sostenere la squadra, seguire l’allenatore e il presidente che lavorano per questo club fantastico. Inoltre, il mio grande sogno è giocare il Mondiale con l’Italia. È uno dei miei obiettivi e sogni più grandi."