Zaniolo da 10 milioni o 5 più il 50% della rivendita? Le piazze medie le ha già viste

Dieci milioni per il riscatto di Nicolò Zaniolo. È quanto potrebbe versare l'Udinese per acquistare definitivamente il trequartista italiano, ex Atalanta, Roma e Fiorentina. Questo grazie alla stagione positiva, con 24 partite, 5 gol e 4 assist, per un totale di poco meno di 1600 minuti, completamente diversa rispetto a quella scorsa: passato prima dalle mani del Gasp, per pochi mesi, giocando prevalentemente fuori ruolo. Poi invischiato in una brutta seconda parte di stagione con la viola. "A Bergamo partii indietro per il metatarso - ha detto in un'intervista a La Gazzetta - E non riuscivo a dare quello che voleva Gasperini. Ho fatto fatica. Alla Fiorentina mi aspettavo andasse diversamente, ho più rimpianti per la Viola".

Ora, appunto, l'Udinese può anche scegliere di tenerlo per cinque milioni e il 50% del riscatto. "A giugno non mi voleva nessuno. Loro ci hanno creduto. Cercavano uno al posto di Thauvin. Pozzo e Nani sanno come lavorare. Con Nani c’è un bel rapporto. Udine mi ha accolto benissimo e sono felice di starci. Al Gala sono stato bene e ho fatto doppietta nel derby col Fenerbahçe vincendo poi il titolo. Ma ora non penso a nient’altro che a star qui. Sento la fiducia, mi sento apprezzato e parte di un progetto".

Difficile pensare a una rivendita in tempi brevi. Perché Zaniolo, dopo un'ottima stagione, dovrà farne un'altra per confermarsi. Allora sì potrebbe anche rilanciarsi verso altre piazze. Anche se quelle medio alte le ha fatte quasi tutte...