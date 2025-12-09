Zaniolo scrive a De Rossi: "Persona speciale. Grazie per tutto quello che hai fatto per me"

Nicolò Zaniolo sta stupendo tutti con la maglia dell'Udinese. In questa stagione il classe '99 sembra aver ritrovato non solo la brillantezza dei giorni migliori, ma anche la continuità che stava cercando da tempo. L'ex calciatore della Roma ha postato poco fa su Instagram, commentando così il ko per 2-1 contro il Genoa: "Non è stata la nostra miglior partita ieri tutti noi lo sappiamo, già da oggi però la testa è a domenica che ci aspetta un’altra grande e bellissima partita!".

Un pensiero però lo ha voluto dedicare anche al tecnico del Grifone, che in passato è stato un suo compagno e che lo ha sempre trattato con un occhio di riguardo quando era calciatore e ora che è allenatore: "Sono felicissimo di aver potuto rincontrare una persona così tanto speciale come te Daniele De Rossi! Ti ringrazio per le parole che hai detto sia prima che dopo la partita e per tutto quello che hai fatto per me! Ti auguro veramente il meglio".

Nel corso di questa stagione Zaniolo è sceso in campo 12 volte in Serie A, segnando 4 gol, e 2 in Coppa Italia, siglando una rete. Per lui pure 4 gettoni in Super Lig con il Galatasaray e un assist.