Zauli: "Guidolin ci mostrava video pazzeschi, presentandosi in spogliatoio con la mimetica"

L'ex tecnico e fantasista di Vicenza e Palermo Lamberto Zauli ha raccontato all'edizione odierna della Gazzetta dello Sport il suo rapporto con Guidolin: "Ci mostrava dei video motivazionali pazzeschi. Si presentava in spogliatoio vestito con la mimetica da soldato, per spingerci a combattere".

E su Zamparini a Palermo?

"Voleva la Serie A, fece un mercato strepitoso, ma all’inizio non tutto andava benissimo, la stampa criticava. Un giorno si presentò in spogliatoio e tutti ci alzammo in piedi come se fosse entrato il preside a scuola. Ci aspettavamo che facesse Zamparini, tuoni e fulmini. Sbagliato. Si schierò con noi, ci difese, e svoltammo. Promossi in A. Ho rivisto una foto di formazione a Palermo: c’erano Zaccardo, Grosso, Barone, Toni e Barzagli, campioni del mondo nel 2006. Solo io non sono andato a quel Mondiale".