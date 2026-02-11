Sampdoria, Begic: "La nostra mentalità è cambiata. Possiamo vincere contro chiunque"

Tjas Begic, esterno d'attacco della Sampdoria, ieri contro il Palermo ha messo a segno il suo primo gol con la maglia della Sampdoria. Queste le parole dell'ex Parma in conferenza stampa:

"La nostra mentalità è cambiata. Possiamo giocarcela con tutti e vincere ogni sfida in questa Serie B. Tuttavia, quando sei in vantaggio per 3-1, devi essere più intelligente e portare a casa i tre punti. Questa partita mi lascia un retrogusto amaro, perché abbiamo dimostrato di poter ottenere di più, anche se si tratta comunque di un punto importante. Questi due gol per me valgono molto e sono pesanti, ma ciò che conta di più è la prestazione della squadra. Se le mie reti aiutano il gruppo, sono ancora più contento. Mio padre è un tifoso della Sampdoria da molti anni, quindi segnare e vivere bei momenti con questa maglia rappresenta per me una doppia felicità".