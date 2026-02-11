Panchina cercasi, da Zidane ad Xabi Alonso quanti top. De Zerbi e Frank le new entry
Si aggiorna la lista degli allenatori senza panchina, con Thomas Frank e Roberto De Zerbi che lasciano rispettivamente le panchine di Tottenham e Marsiglia. Questa la nostra lista di 50 nomi:
Xabi Alonso (44 anni, Spagna)
Ruben Amorim (40 anni, Portogallo)
Mario Anselmi (40 anni, Argentina)
Davide Ballardini (61 anni, Italia)
Laurent Blanc (59 anni, Francia)
Vitor Bruno (43 anni, Portogallo)
Gabriele Cioffi (50 anni, Italia)
Roberto D'Aversa (50 anni, Italia)
Roberto De Zerbi (46 anni, Italia)
Massimo Donati (44 anni, Italia)
Thomas Frank (52 anni, Danimarca)
Steven Gerrard (45 anni, Inghilterra)
Marco Giampaolo (58 anni, Italia)
Alberto Gilardino (43 anni, Italia)
Luca Gotti (58 anni, Italia)
Frank Haise (54 anni, Francia)
Ralph Hasenhuttl (58 anni, Austria)
John Heitinga (41 anni, Olanda)
Adi Hutter (55 anni, Austria)
Ivan Juric (50 anni, Croazia)
Jurgen Klinsmann (61 anni, Germania)
Bruno Lage (49 anni, Portogallo)
Joachim Low (65 anni, Germania)
Enzo Maresca (45 anni, Italia)
Walter Mazzarri (64 anni, Italia)
Thiago Motta (43 anni, Italia)
Alessandro Nesta (49 anni, Italia)
Fabio Pecchia (52 anni, Italia)
Vitor Pereira (57 anni, Portogallo)
Stefano Pioli (60 anni, Italia)
Davide Possanzini (49 anni, Italia)
Ange Postecoglou (60 anni, Australia)
Graham Potter (50 anni, Inghilterra)
Brendan Rodgers (52 anni, Inghilterra)
Marco Rose (49 anni, Germania)
Leonardo Semplici (58 anni, Italia)
Quique Sanchez Flores (60 anni, Spagna)
Gerardo Seoane (46 anni, Svizzera)
Gareth Southgate (55 anni, Inghilterra)
Igor Tudor (47 anni, Croazia)
Erik ten Hag (55 anni, Olanda)
Edin Terzic (42 anni, Germania)
Jon Dahl Tomasson (49 anni, Danimarca)
Dino Toppmoller (45 anni, Germania)
Mark van Bommel (48 anni, Olanda)
Ruud van Nistelrooy (49 anni, Olanda)
Patrick Vieira (49 anni, Francia)
Xavi (45 anni, Spagna)
Paolo Zanetti (43 anni, Italia)
Zinedine Zidane (53 anni, Francia)
Motor Valley, programma settimanale con ospiti, addetti ai lavori e appassionati delle vicende legate a Formula 1 e MotoGP