Pellegrino ha rinnovato col Parma fino al 2030: "Questo è un giorno bellissimo"

Mateo Pellegrino ha rinnovato il proprio contratto con il Parma. Dopo un solo anno dal suo sbarco in Italia, il centravanti argentino ha convinto praticamente tutti a suo di ottime prestazioni e gol buoni per la salvezza. Da qui gli inevitabili interessamenti nello scorso mercato di gennaio, dopo i primi sondaggi estivi, col Milan fra le squadre interessate. Niente da fare, almeno per il momento, col Parma che in queste ore gli ha fatto sottoscrivere un nuovo accordo che avrà validità giugno 2030.

Nel video dell'annuncio della firma, il giocatore si è così espresso in merito al prolungamento: "Cari tifosi, sono molto contento di annunciare il mio rinnovo col Parma. Questo è un giorno bellissimo per me, sono qua da un anno e abbiamo vissuto momenti belli e meno belli. Voglio ringraziare tutti quelli che sono di fianco a me, compresi i miei compagni. Se sono qua è anche merito loro. Ora spero di raggiungere i nostri obiettivi".