Ufficiale È finita tra De Zerbi e il Marsiglia. Il comunicato: “Decisione difficile, ma di comune accordo”

“L'Olympique Marsiglia e Roberto De Zerbi, allenatore della prima squadra, annunciano la fine della loro collaborazione di comune accordo”. Era nell’aria, adesso è ufficiale: come si legge nel comunicato, emesso pochi minuti fa, è terminato il matrimonio tra l’allenatore italiano e il club francese.

“A seguito di discussioni che hanno coinvolto tutte le componenti della dirigenza del club – proprietario, presidente, direttore sportivo e allenatore – si è deciso di optare per un cambio alla guida della prima squadra”, continua la nota del club francese. “Questa decisione collettiva - si legge -, seppur difficile, è stata presa dopo un'attenta riflessione, nel migliore interesse del club, per affrontare le sfide sportive di fine stagione. L'Olympique Marsiglia desidera ringraziare Roberto De Zerbi per la sua dedizione, il suo impegno, la sua professionalità e la sua dedizione, dimostrati in particolare dal secondo posto ottenuto nella stagione 2024/25. Il club gli augura il meglio per il futuro”, termina il comunicato.

De Zerbi era regolarmente presente martedì al centro tecnico Robert Louis-Dreyfus, ma profondamente provato dalle recenti sconfitte e dall’atteggiamento della squadra. L’allenatore avrebbe voluto tastare il polso dello spogliatoio, cercando segnali concreti di sostegno attraverso il coinvolgimento in campo e il dialogo diretto con i giocatori. Dai colloqui con la dirigenza è emersa però una consapevolezza condivisa: De Zerbi non si sentiva più nelle condizioni di proseguire il proprio lavoro. Da qui la decisione, come detto, che adesso da probabile è diventata ufficiale.

Articolo in aggiornamento.