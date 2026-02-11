Coppa Italia, manca solo una tra Bologna e Lazio: novità sul Dall'Ara, scoop (?) di Fiorello

Ne manca solo una. Dopo il successo del Como sul Napoli, rimane da individuare soltanto l’ultima semifinalista della Coppa Italia, che sfiderà l’Atalanta per l’accesso all’ultimo atto della competizione. Si giocheranno il passaggio del turno il Bologna campione in carica e la Lazio.

Qui Bologna. Vincenzo Italiano parla alla vigilia della gara, e fa riferimento alle difficoltà interne dei suoi: "Dobbiamo cercare di far tornare il Dall'Ara un uomo in più”. Spazio anche a questioni di mercato, dopo che l’ad Fenucci ha detto che il club non è vicino ad alcuni rinnovi chiave, come quello di Orsolini: "Mi è successo anche da calciatore - ha detto Italiano -, quando iniziava la partita pensavi solo a fare prestazione ma poi in altri momenti il cervello andava a pensare ad altro. Mi auguro che questa trattava tra società e calciatori non influisca sul campo ma venga messa in secondo piano". Proprio il Dall’Ara è stato un tema di giornata: il Comune ha infatti ritirato la procedura in base alla quale avrebbe dovuto partecipare alle spese per il restyling.

Qui Lazio. È silenzioso il pre partita di Maurizio Sarri: il tecnico toscano, come spesso è accaduto di recente, evita l’appuntamento in conferenza stampa della vigilia. A lanciare la notizia (tutta da verificare) per l’ambiente biancoceleste ci pensa Fiorello su Rai Radio 2: "Ho uno scoop ragazzi, per gli amici della Lazio. La Lazio verrà acquistata entro Primavera. E so anche da chi, lo posso dire. Sono voci romane, non posso dire di corridoio perché a Roma ci sono le strade”. L’insider che non ti aspetti.