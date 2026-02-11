Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
TMW Radio

Napoli, con il 4° posto sarebbe annata fallimentare? L'analisi degli ospiti

Dopo la Champions League, il Napoli esce fuori anche dalla Coppa Italia. E con il solo quarto posto come obiettivo minimo (oltre alla Supercoppa vinta), può essere una stagione fallimentare per la squadra di Antonio Conte? Ecco come la pensano gli ospiti di TMW Radio.

Stefano Impallomeni: "Un trofeo lo ha vinto, è uscito dalle due coppe, se arrivi terzo non fai danni economici e hai fatto meno del tuo ma comunque il tuo. E' da 6".

Fulvio Giuliani: "La gestione di quest'anno di Conte lascia molti dubbi. Nessuno discute Conte, ma in Europa non funziona, lo dice il palmares. Comunque non è un fallimento. Tutti stiamo criticabili, ma se salvi la Champions il 6 ce l'ha, anche perchè hai vinto la Supercoppa. E' una stagione da 6, che è una media tra momenti belli e altri non sufficienti".

Gigi De Canio: "Non dobbiamo dimenticare i valori reali. Sono 6 anni che l'Inter è la più forte. E' vero che il Napoli ha vinto lo Scudetto e ha i favori del pronostico, ma non è così perchè la rosa dell'Inter è assolutamente di più alto livello. Un Napoli che va comunque in Champions è comunque un buon risultato. E' vero, ci si aspettava di meglio dal cammino Champions. Non è un fallimento comunque la stagione. Si analizzerà tutto a fine anno".

Paolo Paganini: "Fallimento? Le aspettative erano alte, anche alla luce della campagna acquisti estiva, dove sono arrivati giocatori importanti, con alcuni che poi sono già ripartiti. Gli infortuni hanno condizionato poi. Sei fuor ida Champions e Coppa Italia, ti rimane il discorso campionato e forse a Conte va bene così, ma se vuoi crescere devi andare avanti anche nelle coppe. Ad oggi non è ancora un fallimento, ora vedremo cosa farà da qui a fine campionato".

Paolo Stringara: "Fallimento no. Il Napoli se arriva tra le prime quattro non è fallimento. E' stata massacrata dagli infortuni. Juan Jesus gioca titolare da diverse settimane, i titolari però sarebbero dovuti essere altri. Ha dovuto fare i conti con problemi importanti, finisse in Champions e in crescendo non sarebbe un'annata fallimentare".

