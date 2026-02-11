SudTirol-Monza, le formazioni ufficiali: prima da titolare per Bakoune e Cutrone tra i lombardi
Con la serata di ieri, ha preso il via la 24ª giornata del campionato di Serie B, che si giocherà in turno infrasettimanale, e si concluderà poi questa sera con le gare che prenderanno il via alle ore 20:00.
Il via del mercoledì cadetto, però, sarà alle 19:00, quando al 'Druso' di Bolzano si affronteranno SudTirol e Monza, con i brianzoli che, per centrare l'aggancio la Venezia, schierano dal 1' - e per la prima volta - Bakoune e Cutrone.
Di seguito, le formazioni ufficiali:
SUDTIROL (3-5-2): Adamonis; Veseli, Kofler, El Kaouakibi; Molina, Crnigoj, Tronchin, Casiraghi, S. Davi; Pecorino, Verdi. All.: Castori
MONZA (3-4-2-1): Thiam; Delli Carri, Carboni, Lucchesi; Bakoune, Colombo, Pessina, Azzi; Colpani, Mota; Cutrone. All.: Bianco.
Di seguito, il punto sul turno:
24ª GIORNATA
Già giocate
Sampdoria – Palermo 3-3
50' Begic (S), 45'+2 [aut.] Abildgaard (P), 54' Pierini (S), 68' Cherubini (S), 78' Augello (P), 90'+3 Ceccaroni (P)
Padova - Carrarese 1-0
29' Lasagna
Pescara - Catanzaro 0-2
30' Iemmello, 79' Alesi
Reggiana – Mantova 1-0
9' Charlys
Venezia – Modena 0-2
27' Tonoli, 30' Beyuku
Virtus Entella - Cesena 3-1
26' Karic (E), 52' Cuppone (E), 77' Cerri (C), 83' Tirelli (E)
Mercoledì 11 febbraio 2026
Ore 19.00 - Sudtirol – Monza
Mercoledì 11 febbraio 2026
Ore 20.00 - Avellino – Frosinone
Ore 20.00 - Bari – Spezia
Ore 20.00 - Empoli – Juve Stabia
A seguire, riportiamo quella che è la classifica sinora maturata:
Venezia 50
Monza 47*
Frosinone 46*
Palermo 45
Catanzaro 38
Cesena 37
Modena 37
Juve Stabia 35*
Carrarese 30
SudTirol 29*
Padova 29
Empoli 28*
Avellino 28*
Sampdoria 26
Virtus Entella 25
Reggiana 24
Mantova 23
Spezia 21*
Bari 20*
Pescara 15
* una gara in meno
