SudTirol-Monza, le formazioni ufficiali: prima da titolare per Bakoune e Cutrone tra i lombardi

Con la serata di ieri, ha preso il via la 24ª giornata del campionato di Serie B, che si giocherà in turno infrasettimanale, e si concluderà poi questa sera con le gare che prenderanno il via alle ore 20:00.

Il via del mercoledì cadetto, però, sarà alle 19:00, quando al 'Druso' di Bolzano si affronteranno SudTirol e Monza, con i brianzoli che, per centrare l'aggancio la Venezia, schierano dal 1' - e per la prima volta - Bakoune e Cutrone.

Di seguito, le formazioni ufficiali:

SUDTIROL (3-5-2): Adamonis; Veseli, Kofler, El Kaouakibi; Molina, Crnigoj, Tronchin, Casiraghi, S. Davi; Pecorino, Verdi. All.: Castori

MONZA (3-4-2-1): Thiam; Delli Carri, Carboni, Lucchesi; Bakoune, Colombo, Pessina, Azzi; Colpani, Mota; Cutrone. All.: Bianco.

Di seguito, il punto sul turno:

24ª GIORNATA

Già giocate

Sampdoria – Palermo 3-3

50' Begic (S), 45'+2 [aut.] Abildgaard (P), 54' Pierini (S), 68' Cherubini (S), 78' Augello (P), 90'+3 Ceccaroni (P)

Padova - Carrarese 1-0

29' Lasagna

Pescara - Catanzaro 0-2

30' Iemmello, 79' Alesi

Reggiana – Mantova 1-0

9' Charlys

Venezia – Modena 0-2

27' Tonoli, 30' Beyuku

Virtus Entella - Cesena 3-1

26' Karic (E), 52' Cuppone (E), 77' Cerri (C), 83' Tirelli (E)

Mercoledì 11 febbraio 2026

Ore 19.00 - Sudtirol – Monza

Mercoledì 11 febbraio 2026

Ore 20.00 - Avellino – Frosinone

Ore 20.00 - Bari – Spezia

Ore 20.00 - Empoli – Juve Stabia

A seguire, riportiamo quella che è la classifica sinora maturata:

Venezia 50

Monza 47*

Frosinone 46*

Palermo 45

Catanzaro 38

Cesena 37

Modena 37

Juve Stabia 35*

Carrarese 30

SudTirol 29*

Padova 29

Empoli 28*

Avellino 28*

Sampdoria 26

Virtus Entella 25

Reggiana 24

Mantova 23

Spezia 21*

Bari 20*

Pescara 15

* una gara in meno