Fiorentina, cauto ottimismo per il recupero di Gudmundsson già con il Como

In casa Fiorentina cresce un cauto ottimismo attorno ad Albert Gudmundsson in vista della trasferta di sabato alle 15 contro il Como, al Sinigaglia. Come riferito da FirenzeViola.it, l’islandese sta seguendo un ciclo di terapie al centro sportivo per smaltire il dolore alla caviglia sinistra, dopo la distorsione rimediata contro il Torino. Gli esami effettuati lunedì hanno escluso lesioni ai legamenti o alla capsula, riducendo le preoccupazioni. Un suo impiego dal primo minuto resta complicato, ma non è da escludere una convocazione. Lo staff preferisce comunque non forzare i tempi: più realistico pensare a un pieno recupero nella prossima settimana.

Situazione diversa per Daniele Rugani, che continua a lavorare a parte con un programma personalizzato e doppie sedute giornaliere. Il difensore è alle prese con il recupero dalla lesione di medio grado al gemello mediale della gamba destra, subita il 20 dicembre contro la Roma. Non è ancora tornato ad allenarsi con il gruppo e viene monitorato costantemente dallo staff medico, che punta a reinserirlo gradualmente nei prossimi giorni. Dopo aver saltato il Torino, resta in dubbio per Como, ma prende sempre più corpo l’ipotesi di rivederlo direttamente nella sfida contro il Pisa.

Intanto la Fiorentina ha sostenuto una nuova seduta mattutina al Viola Park per preparare la gara contro il Como. La squadra di Vanoli si è allenata con quasi tutti gli effettivi disponibili, fatta eccezione proprio per Rugani e Gudmundsson.