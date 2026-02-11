Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Amore, arte e salvezza. Per San Valentino la Ternana Women ha un programma speciale

Amore, arte e salvezza. Per San Valentino la Ternana Women ha un programma speciale
Tommaso Maschio
Oggi alle 12:34Calcio femminile
Tommaso Maschio

Ternana Women e Lo Zoo di Simona insieme per un San Valentino speciale. In occasione della prossima e attesissima sfida salvezza contro il Genoa, in programma sabato 14 febbraio alle ore 12:30, la Ternana Women ha scelto di rendere ancora più suggestiva una giornata che intreccia amore, sport e senso di appartenenza.
 
A fare da cornice alla gara, che vedrà affrontarsi due squadre attualmente appaiate in classifica a quota 7 punti, la collaborazione tra il club rossoverde e Lo Zoo di Simona, a conferma del forte legame tra la Ternana Women e le eccellenze del territorio.
 
Per l’occasione, l’Hospitality del “Moreno Gubbiotti” ospiterà un’estemporanea firmata dall'artista ternana, trasformandosi per un giorno in una vero e proprio Atelier. Per celebrare questo percorso è stata realizzata una locandina “special edition”, unica nel suo genere con gli elementi iconici dell’universo de Lo Zoo di Simona.


 
Il legame tra Terni, la Ternana Women e San Valentino sarà raccontato anche attraverso l’inedito gagliardetto omaggio della squadra rossoverde alla formazione avversaria prima del fischio d’inizio.
 
Un connubio tra sport, arte e territorio che arricchisce ulteriormente una giornata dal forte valore simbolico, resa ancora più significativa dai punti salvezza in palio. Per questo la società chiama a raccolta tutto il popolo rossoverde, invitandolo a colorare il “Moreno Gubbiotti” e a spingere le nostre ragazze verso un risultato fondamentale.

Articoli correlati
Aramu: "La Ternana è una sfida importante per me, un rilancio. Darò sempre il massimo"... Aramu: "La Ternana è una sfida importante per me, un rilancio. Darò sempre il massimo"
Serie C, Girone B: gli arbitri della 26ª giornata. Carpi-Arezzo al sig. Ursini di... Serie C, Girone B: gli arbitri della 26ª giornata. Carpi-Arezzo al sig. Ursini di Pescara
La Top 11 del Girone B di Serie C: Di Carmine non tradisce mai La Top 11 del Girone B di Serie C: Di Carmine non tradisce mai
Altre notizie Calcio femminile
Amore, arte e salvezza. Per San Valentino la Ternana Women ha un programma speciale... Amore, arte e salvezza. Per San Valentino la Ternana Women ha un programma speciale
L'Inter blinda il talento di Giudici: primo contratto da 'Pro'. Sarà nerazzurra fino... UfficialeL'Inter blinda il talento di Giudici: primo contratto da 'Pro'. Sarà nerazzurra fino al '28
Domani Wolfsburg-Juventus: Canzi deve rinunciare a Salvai. Rosucci in dubbio TMWDomani Wolfsburg-Juventus: Canzi deve rinunciare a Salvai. Rosucci in dubbio
Domani la Juventus di scena a Wolfsburg. Partono i play off di Women's Champions... Domani la Juventus di scena a Wolfsburg. Partono i play off di Women's Champions League
Paolo Tramezzani, "o famo strano": il tecnico giramondo che sbarca al Como Women Paolo Tramezzani, "o famo strano": il tecnico giramondo che sbarca al Como Women
Tramezzani: "Ho mentalità internazionale, utile in un contesto come quello del Como... Tramezzani: "Ho mentalità internazionale, utile in un contesto come quello del Como Women"
Dal Chelsea al Tottenham, il calcio sempre presente nella vita di Madonna: il motivo... Dal Chelsea al Tottenham, il calcio sempre presente nella vita di Madonna: il motivo
Dopo Livorno, Tramezzani torna ad allenare in Italia. È il nuovo tecnico del Como... UfficialeDopo Livorno, Tramezzani torna ad allenare in Italia. È il nuovo tecnico del Como Women
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Inter: Luis Henrique chiarisce il metodo-Chivu. Milan: l’operazione scudetto passa dal suo gioiello. Juve: lo sgarro a Spalletti. Roma: applausi alla dirigenza. E su Napoli-Como…
Le più lette
1 Inter: Luis Henrique chiarisce il metodo-Chivu. Milan: l’operazione scudetto passa dal suo gioiello. Juve: lo sgarro a Spalletti. Roma: applausi alla dirigenza. E su Napoli-Como…
2 Chivu ritrova Barella e Calhanoglu, tifosi infuriati. Parla Conceicao: Inter-Juve si avvicina
3 Napoli, Conte: "Mi metterò a fare il gesto delle 2 dita al posto di chi faceva zero tituli"
4 È finita tra De Zerbi e il Marsiglia. Il comunicato: "Decisione difficile, ma di comune accordo"
5 Coppa Italia, il tabellone: Como con l’Inter, oggi Bologna-Lazio per l'ultima semifinalista
Ora in radio
Maracanã 13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:05TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Primo piano
Immagine top news n.0 Riscatti OM, cambierà qualcosa dopo l'addio di De Zerbi? Pavard e Weah: il punto
Immagine top news n.1 Perché la Juventus non può aspettare fine stagione per decidere su Spalletti
Immagine top news n.2 È finita tra De Zerbi e il Marsiglia. Il comunicato: "Decisione difficile, ma di comune accordo"
Immagine top news n.3 Inter-Juve, Chivu aspetta Barella e Calhanoglu. E c'è lo spauracchio Yildiz
Immagine top news n.4 Juve al lavoro alla Continassa, buone notizie per Spalletti: torna Conceicao
Immagine top news n.5 Coppa Italia, manca solo una tra Bologna e Lazio: novità sul Dall'Ara, scoop (?) di Fiorello
Immagine top news n.6 Napoli fuori, Conte: “Scudetto? Fate i seri”. Como storico, Fabregas: “Sognare è gratis”
Immagine top news n.7 Chivu ritrova Barella e Calhanoglu, tifosi infuriati. Parla Conceicao: Inter-Juve si avvicina
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano L'Atalanta ha avuto ragione ancora una volta. Bastava solo aspettare Krstovic Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 C'è un solo motivo per cui McKennie potrebbe dire addio alla Juventus
Immagine news podcast n.2 Il futuro di Modric dipende da Modric. Ma c'è un segnale chiaro per il Milan
Immagine news podcast n.3 Il talento scoperto per 15mila euro. Vergara e la favola Napoli, ora il rinnovo
Immagine news podcast n.4 Il Sassuolo è riuscito ancora una volta a non sbagliare neanche un colpo
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Allegretti “Nel Girone C è ancora aperta. Triestina? Orgoglio e voglia di mettersi in mostra”
Immagine news Serie C n.2 Fontana: “Il Benevento mi convince di più del Catania. Crotone? La garanzia è Longo”
Immagine news Serie A n.3 Inter-Juventus, i giocatori rivitalizzati dalla cura Chivu-Spalletti secondo gli ospiti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Comolli: "DNA Juventus? Non possiamo stare fermi, ma pensare al futuro"
Immagine news Serie A n.2 Pisa, Felipe Loyola: "Sappiamo qual è il nostro obbiettivo e faremo di tutto per raggiungerlo"
Immagine news Serie A n.3 Conte ha insultato Manganiello in Napoli-Como: la FIGC apre un'inchiesta
Immagine news Serie A n.4 Milan, Allegri può sorridere: Pulisic è tornato in gruppo. La situazione a -2 dal Pisa
Immagine news Serie A n.5 Chiellini presenta Juventus Forward: "Vogliamo aiutare l'innovazione. Il club non è solo parte fisica"
Immagine news Serie A n.6 Pisa, c'è l'intesa per il rinnovo di Caracciolo. Quattro senatori sono sulla lista degli addii
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Pescara sempre più ultimo, Faraoni duro: "Le chiacchiere stanno a zero, contano i fatti"
Immagine news Serie B n.2 Sampdoria, Begic: "La nostra mentalità è cambiata. Possiamo vincere contro chiunque"
Immagine news Serie B n.3 Palermo, si ferma il centrale Peda. "Solo una distorsione", ma si attendono gli esami
Immagine news Serie B n.4 Stasera Bari-Spezia, i convocati di Longo: out solo De Pieri. Si rivede Burgio in difesa
Immagine news Serie B n.5 La Samp e un mercato che dà i suoi frutti: 5 gare senza sconfitte e nuovi protagonisti
Immagine news Serie B n.6 Biasci ha conquistato Avellino: ancora tre gare e scatterà il prolungamento automatico
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Salernitana, il 3-0 non basta: gli ultras chiedono a Iervolino e Faggiano di andare via
Immagine news Serie C n.2 Allegretti “Nel Girone C è ancora aperta. Triestina? Orgoglio e voglia di mettersi in mostra”
Immagine news Serie C n.3 Vayrynen e quel paragone con Toni: fisico e ruolo ok, ma per il resto il confronto è impietoso
Immagine news Serie C n.4 Catania, la legge del 'Massimino': tredici gare interne e nessuno gol subito
Immagine news Serie C n.5 Benevento forza 5. Floro Flores: "Soddisfatto dell'approccio. I tifosi? Li vedo felici"
Immagine news Serie C n.6 Catania, Toscano rammaricato: "Meritavamo di vincere. Serve più incisività davanti"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Bologna-Lazio, i biancocelesti in bianco nelle ultime 5 al "Dall'Ara"
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Napoli-Como, lariani corsari solamente in Serie B
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Roma Cagliari
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Amore, arte e salvezza. Per San Valentino la Ternana Women ha un programma speciale
Immagine news Calcio femminile n.2 L'Inter blinda il talento di Giudici: primo contratto da 'Pro'. Sarà nerazzurra fino al '28
Immagine news Calcio femminile n.3 Domani Wolfsburg-Juventus: Canzi deve rinunciare a Salvai. Rosucci in dubbio
Immagine news Calcio femminile n.4 Domani la Juventus di scena a Wolfsburg. Partono i play off di Women's Champions League
Immagine news Calcio femminile n.5 Paolo Tramezzani, "o famo strano": il tecnico giramondo che sbarca al Como Women
Immagine news Calcio femminile n.6 Tramezzani: "Ho mentalità internazionale, utile in un contesto come quello del Como Women"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Robert Acquafresca: il Cagliari e quelle sliding doors Napoli-Lazio mai dimenticate Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Affollamento Champions: qualcuno resterà profondamente deluso! E su CR7…