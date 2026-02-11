Amore, arte e salvezza. Per San Valentino la Ternana Women ha un programma speciale

Ternana Women e Lo Zoo di Simona insieme per un San Valentino speciale. In occasione della prossima e attesissima sfida salvezza contro il Genoa, in programma sabato 14 febbraio alle ore 12:30, la Ternana Women ha scelto di rendere ancora più suggestiva una giornata che intreccia amore, sport e senso di appartenenza.



A fare da cornice alla gara, che vedrà affrontarsi due squadre attualmente appaiate in classifica a quota 7 punti, la collaborazione tra il club rossoverde e Lo Zoo di Simona, a conferma del forte legame tra la Ternana Women e le eccellenze del territorio.



Per l’occasione, l’Hospitality del “Moreno Gubbiotti” ospiterà un’estemporanea firmata dall'artista ternana, trasformandosi per un giorno in una vero e proprio Atelier. Per celebrare questo percorso è stata realizzata una locandina “special edition”, unica nel suo genere con gli elementi iconici dell’universo de Lo Zoo di Simona.





Il legame tra Terni, la Ternana Women e San Valentino sarà raccontato anche attraverso l’inedito gagliardetto omaggio della squadra rossoverde alla formazione avversaria prima del fischio d’inizio.



Un connubio tra sport, arte e territorio che arricchisce ulteriormente una giornata dal forte valore simbolico, resa ancora più significativa dai punti salvezza in palio. Per questo la società chiama a raccolta tutto il popolo rossoverde, invitandolo a colorare il “Moreno Gubbiotti” e a spingere le nostre ragazze verso un risultato fondamentale.